Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldı
1 saat önce
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi, çiftçi tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
ARTVİN'in Yusufeli
ilçesinde kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi, çiftçi tarafından kurtarıldı.
Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy
'de çiftçi Gültekin ile eşi Gülay
ve kızı Ebru Akseniz, tarlayı suladıkları sırada kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpiyi fark etti. Hareket edemeyen kirpinin başındaki plastiği makasla kesen Gültekin Akseniz, hayvanı kurtardı. Hareket eden kirpi, doğal yaşamına döndü.
- Artvin
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