Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

05.01.2023 20:55

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen iş kazasında kafası pres makinasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen iş kazasında kafası pres makinasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Cadde'de bulunan bir parke taşı fabrikasında meydana gelen olayda, işçi Yusuf G. kafasını pres makinasına sıkıştırdı. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yusuf G.'nin cenazesi otopsi yapılma üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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