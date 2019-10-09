Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
20 dakika önce
Bingöl'de kafası soba borusuna sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:10 Kaynak: AA
Bingöl'de kafası soba borusuna sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde bir köpeğin kafasının soba borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar, Bingöl Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boruyu keserek köpeği kurtardı. Köpek, aşısı yapıldıktan sonra Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
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