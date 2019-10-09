Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

Karşıyaka Mahallesi'nde bir köpeğin kafasının soba borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar, Bingöl Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne haber verdi.

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Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti