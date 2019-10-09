Son Dakika Haberleri: Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

20 dakika önce

Bingöl'de kafası soba borusuna sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı, System.String[]

Bingöl'de kafası soba borusuna sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bir köpeğin kafasının soba borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar, Bingöl Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boruyu keserek köpeği kurtardı. Köpek, aşısı yapıldıktan sonra Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

İtfaiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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