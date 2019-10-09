Son Dakika Haberleri: Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

1 saat önce

Bingöl'de soba borusuna kafası sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı, System.String[]

Bingöl'de soba borusuna kafası sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle vatandaşlar bir köpeğin kafasının soba borusunu sıkıştığını görerek durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.İtfaiye ekipleri de aldıkları ihbar üzerine olay yerine giderek köpeğe müdahale etti. Boru köpeğin kafasından kesilerek çıkarıldı.


Öteyandan, başı boş köpek Belediye Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri tarafından alınarak barınağa götürüldü. - BİNGÖL

İtfaiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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