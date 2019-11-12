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Kafası su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kafası su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:18 Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kafası su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Koyunoğlu Mahallesi'nde bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.
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