Son Dakika Haberleri: Kafası su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Kafası su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kafası su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kafası su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kafası su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Koyunoğlu Mahallesi'nde bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.

İtfaiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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