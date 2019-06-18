Son Dakika Haberleri: Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

54 dakika önce

YALOVA'da kafası su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
YALOVA'da kafası su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erlerinin 'Fındık' ismini koyduğu kedi, sağlık kontrollerinin yapılması için Yalova Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi Beyazıt Sokak üzerinde yavru bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, su borusunu keserek, yavru kediyi kurtardı. Minik kedinin kurtarılma anı kameralar tarafından görüntülendi.
İtfaiye ekipleri tarafınan 'Fındık' adı verilen kedi, sağlık kontrollerinin yapılması için Yalova Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
Yalova, İtfaiye, Güncel
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