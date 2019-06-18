Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
YALOVA'da kafası su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
YALOVA'da kafası su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye
erlerinin 'Fındık' ismini koyduğu kedi, sağlık kontrollerinin yapılması için Yalova
Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü. Yalova Belediyesi
İtfaiye ekipleri, Adnan Menderes
Mahallesi Beyazıt Sokak üzerinde yavru bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, su borusunu keserek, yavru kediyi kurtardı. Minik kedinin kurtarılma anı kameralar tarafından görüntülendi.
İtfaiye ekipleri tarafınan 'Fındık' adı verilen kedi, sağlık kontrollerinin yapılması için Yalova Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Yalova
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