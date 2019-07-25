Son Dakika Haberleri: Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

5 dakika önce

Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıGAZİANTEP - Gaziantep'te kafası atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
GAZİANTEP - Gaziantep'te kafası atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Şehitkamil İlçesi'ne bağlı 8 Şubat Mahallesinde atık su borusuna kafası sıkışan yavru kediyi görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi atık su borusuyla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka İtfaiye Grubu'na götürdü. Burada atık su borusunu kesici alet yardımıyla kesen itfaiye eri, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarılan yavru kedi, su ve köpükle temizlenerek sağlık kontrolünün yapılması için Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkililerine teslim edildi.
Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Gaziantep, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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