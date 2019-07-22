Kafası taşla ezilerek öldürülen kişinin şüpheli komşusu aranıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kafası taşla ezilerek öldürülen Muhammet Biçer'in komşusunun şüpheli olarak arandığı iddia edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kafası taşla ezilerek öldürülen Muhammet Biçer'in komşusunun şüpheli olarak arandığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde dün, kafası taşla ezilen ve vücudunda bıçak yarası bulunan Muhammet Biçer'in (42) ölümüne ilişkin araştırmalarına devam ediyor.

Araştırma kapsamında Biçer'in komşularının ifadesine başvuran ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunan M.P'nin bir süredir görünmemesi üzerine, durumunu şüpheli buldu.

Şüphelinin evinin çevresinde arama yapan ekipler, yaklaşık 400 metre uzaklıkta bir poşet içerisinde üzeri kanlı elbise buldu.

Kıyafetlerin M.P'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, son olarak başka bir köyde göründüğü öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

M.P'nin gece saatlerinde Biçer'le evin yakınında karşılaştığı, 17 yerinden bıçakladıktan sonra yaklaşık 40 metre sürükleyerek dere kenarına götürdüğü, burada maktulün başını taşla ezerek öldürdüğü iddia edildi.

Olay

Çarşı Mahallesi Taşköprü mevkisinde, dün yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, başının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yarası tespit edilen cesedin üzerinden Muhammet Biçer'e (42) ait kimlik çıkmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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