Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı - Son Dakika

Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı

07.10.2020 14:55

Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı Manisa'nın Soma ilçesinde kafası teneke bir çay kutusuna sıkışan kedi temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu Manisa'nın Soma ilçesinde bir temizlik işçisi çöp konteynırını boşaltmak üzereyken kafası teneke çay kutusuna...

Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı

Manisa'nın Soma ilçesinde kafası teneke bir çay kutusuna sıkışan kedi temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde bir temizlik işçisi çöp konteynırını boşaltmak üzereyken kafası teneke çay kutusuna sıkışan kediyi fark ederek, kedinin sıkışan başını yumuşak hareketlerle sıkıştığı yerden kurtardı. Kafası sıkıştığı kutudan kurtarılan kedi ise hızla kaçarak gözden kayboldu.

Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçilerden Erhan Arslan Zafer Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyeti yaptıkları sırada araca boşaltmak üzere oldukları çöp konteynırında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Hemen duruma müdahale eden Arslan, bir kedinin kafasının boş çay kutusuna sıkıştığını gördü. Kediyi konteynırdan çıkaran Arslan, zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkarmak için uğraş verdi.

Kediyi sıkıştığı yerden kurtaran Arslan evsel atıkların mutlaka sokak hayvanlarını düşünerekten atılması gerektiğini de vurguladı.

Arslan, çöp konteynırlarında zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını belirterek meslektaşlarına da uyarıda bulunarak mutlaka boşaltmadan önce konteynıra bakılması gerektiğini hatırlattı.

Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı
Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı
Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı
Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı
Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı

Temizlik İşçisi, Zafer Mahallesi, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı - Son Dakika

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