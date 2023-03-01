Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası böyle düştü: 1 ölü - Son Dakika
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Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası böyle düştü: 1 ölü

01.03.2023 12:13

Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası böyle düştü: 1 ölü Kafasına buz düşerek hayatını kaybeden vatandaş güvenlik kamerasına yansıdı Erzurum'da İlhami Demirtaş isimli bir vatandaş işine gitmek üzere kaldırımda yürürken kafasına buz düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası böyle düştü: 1 ölü

Kafasına buz düşerek hayatını kaybeden vatandaş güvenlik kamerasına yansıdı

ERZURUM - Erzurum'da İlhami Demirtaş isimli bir vatandaş işine gitmek üzere kaldırımda yürürken kafasına buz düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İlhami Demirtaş'ın üzerine düşen buzlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre dün saat 16.00 sıralarında sıralarında güvenlik olarak çalıştığı iş yerine gitmek üzere kaldırımdan yürüyen İlhami Demirtaş isimli bir vatandaşın kafasına çatıda oluşan buzlar düştü. Buzların kafasına düşmesi sonucu yere yığılan Demirtaş'a ilk müdahaleyi çevrede olayı gören vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de tüm müdahalelere rağmen Demirtaş'ı kurtaramadı. Olayın yaşandığı anlar ise kaldırım üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan olay anında orada bulunan bir vatandaş ise, Buzların ilk olarak İlhami Demirtaş'ın ön kısmına daha sonra ise ensesine düştüğünü belirtti. Polis ekipleri ise olaydan bir gün sonra olay yerinde çevre güvenliği aldı.

Kaynak: İHA
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Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası böyle düştü: 1 ölü - Son Dakika

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