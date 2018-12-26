Son Dakika Haberleri: Kafasına Cam Parçası Düştü

Kafasına Cam Parçası Düştü

11 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, önünde beklediği binanın üst katlarından kafasına cam düşen 30 yaşındaki İzzet Demir, hafif yaralandı.

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İZMİR'in Konak ilçesinde, önünde beklediği binanın üst katlarından kafasına cam düşen 30 yaşındaki İzzet Demir, hafif yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Halkapınar'daki Gıda Çarşısı'nda meydana geldi. Bir yapı marketin önünde bekleyen İzzet Demir'in kafasına, önünde beklediği binanın üst katlarından düşen bir cam parçası isabet etti. Yaralanan Demir, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadırıldı. Tedaviye alınan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, cam parçasının binadan nasıl düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay yapı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İzzet Demir ve bir arkadaşının iş yerinin önünde beklediği, aniden gelen cam parçasıyla şok yaşayıp kaçıştıkları ve Demir'in kanayıp kanamadığını anlamak için kafasını eliyle kontrol ettiği görülüyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:29 Kaynak: DHA

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