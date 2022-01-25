Kafasına çatıdan buz kütlesi düştü, ölümden döndü - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kafasına çatıdan sarkan buzun düşmesi neticesinde yaralanan köy muhtarı, hastanelik oldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yer yer kar kalınlığı 1,5-2 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının etkili olduğu Kavaklı köyünde Muhtar Mustafa Yaman, yürürken 3 katlı bir binanın çatısında sarkan buz kültesi kafasına düştü. Yaralanan Yaman, köy yolunun karla kapalı olması sebebiyle Çatalzeytin Kaymakamlığını ve Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir iş makinesi yardımıyla yolu açtı. İş makinesinin ardından gelen ambulansla Yaman, Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çatalzeytin İlçe Hastanesinde tedavisi süren Muhtar Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kafama düşen buz parçası gözümü sakatladı"

Kafasına düşen buz parçasının gözünü sakatladığını söyleyen Çatalzeytin Kavaklı köyü Muhtarı Mustafa Yaman, "Köyüme olumsuz hava koşullarından dolayı çok fazla kar yağdı. Köyümde kar kalınlığının 1,5-2 metreyi bulan yerler var. Köyümde gezindiğim sırada evin üzerinden buz parçası kafama düştü. Kafama düşen buz parçası gözümü sakatladı, kafamda şişlikler oluştu. Bunun üzerine Özel İdareyi ve Kaymakamlığı aradım. Olayı anlattım ve yaralıyım dedim, bunun üzerine bana bir iş makinesi ve bir de ambulans gönderdiler. Sağ olsunlar, hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda Çatalzeytin Devlet Hastanesinde yatıyorum, müşahede altında tutuluyorum. Bugün duruma göre ya Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderebileceklerini ya da durumum iyiyse taburcu ederek evime gönderebileceklerini söylediler. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çatıların ve saçakların altından yürümeyin"

Çatıların ve saçakların altından yürürken çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Özellikle köylerimizde, apartmanların olduğu alanlarda evlerin altından geçenler çok dikkat etsinler. Olmayacak zannediyor insan ama başına gelmeyince de bilemiyor. Ben çok kötü oldum, öğleden beri çok ağrı-sızı çektim, evlerinden altından, saçaklardan geçerken çok dikkat etsinler." - KASTAMONU