Kafasına çuval geçirip market soydu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kafasına çuval geçirip market soydu - Son Dakika

Kafasına çuval geçirip market soydu

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kafasına çuval geçirerek girdiği marketten soygun yapan şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kafasına çuval geçirerek girdiği marketten soygun yapan şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; gece saat 03.30 sıralarında Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesinde bir zincir mağazanın şubesine kafasına çuval geçirip kilidi kırmak suretiyle sigara, alkol ve cep telefonları çalan şüpheli, polisin titiz çalışması neticesinde tespit edilerek yakalandı. KGYS ve 20 ayrı bölgeden alınan güvenlik kameralarının ayrıntılı bir şekilde incelenerek tespiti yapılan şüpheli, yine titiz bir takip neticesinde yakalandı. Hırsızlık faili 32 yaşındaki T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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