Son Dakika Haberleri: Kafasına Demir Boru Düşen İşçi Öldü

Kafasına Demir Boru Düşen İşçi Öldü

41 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, kafasına demir su borusu düşen işçi hayatını kaybetti.

Kafasına Demir Boru Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, kafasına demir su borusu düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) çalışanı Musa Aydoğdu, Bağarası Mahallesi'ndeki su deposunda onarım yaparken vinç üzerinde bulunan demir boru başına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Söke, Aydın, İşçi, Güncel
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