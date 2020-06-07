Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı - Son Dakika

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 'nde Ufuk Özdere (39), 35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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