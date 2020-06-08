Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı - Güvenlik kamerası

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ufuk Özdere (39), 35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.

O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı - Güvenlik kamerası

Cumhuriyet Caddesi, Özdere, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

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