Son dakika... Kafasına kalas düşen inşaat ustası hayatını kaybetti - Son Dakika

Kafasına kalas düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

İnşaat ustasının acı ölümü

Çalışmak için geldiği Gaziantep'te iş kazasına kurban gitti

GAZİANTEP - Memleketi Hatay'dan çalışmak için Gaziantep'e gelen inşaat ustası Bostan Eser, çalıştığı şantiyede kafasına kalas düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 3 gün yoğun bakımda kalan Eser, yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Olay, Gaziantep 5'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatının şantiyesinde 11 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre şantiyede çalışan 5 çocuk babası Bostan Eser'in kafasına kalas düştü. Talihsiz inşaat ustası kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Ağır yaralanan Eser'e ilk müdahaleyi şantiyedeki iş arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Eser'i ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Eser, yoğun bakıma alındı. 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Eser, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Eser'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilen cenaze Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.