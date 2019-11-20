Son Dakika Haberleri: Kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi yaralandı
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Kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi yaralandı

6 saat önce

Çorum'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralandı.

Kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi yaralandı, System.String[]

Çorum'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralandı. Kamyonet sürücüsünün polise giderek teslim olduğu kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ü., yönetimindeki 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Muhsin Bal'ın kafasına hızla çarptı. Bal, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Bal'a ilk müdahalede bulunan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kapağın açıldığının farkında olmayan sürücü ise yoluna devam etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü, daha sonra polis merkezine teslim oldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin arkasında bulunan kapağın yana doğru hızla açılıp, yolda yürüyen Bal'ın kafasına çarptığı, yere düşen kişiye çevredekilerin yardım ettiği görülüyor.


Çorum, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:31 Kaynak: DHA
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