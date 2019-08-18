Kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle beraber gittiği piknikte kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:33 Kaynak: İHA
'nin Yahyalı
ilçesinde ailesiyle beraber gittiği piknikte kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne pikniğe gitti. Halit Ö.'nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçası düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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