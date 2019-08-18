Son Dakika Haberleri: Kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti
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Kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti

49 dakika önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle beraber gittiği piknikte kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti.

Kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle beraber gittiği piknikte kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne pikniğe gitti. Halit Ö.'nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçası düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:33 Kaynak: İHA
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