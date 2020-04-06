Kafasına konserve kutusu sıkışan köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika

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Kafasına konserve kutusu sıkışan köpeği jandarma kurtardı
6 saat önce
Ulubey ilçesinde, kafasına konserve kutusu sıkışan köpek yavrusu jandarma tarafından kurtarıldı.
Ulubey ilçesinde, kafasına konserve kutusu sıkışan köpek yavrusu jandarma tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol güzergahında bulunan köpek yavrusunun kafasına konserve kutusunun sıkıştığını fark etti.
Köpeğin başındaki kutu, jandarma tarafından çıkarıldı.
Jandarma ekipleri, köpek yavrusuna ve bölgedeki diğer hayvanlara mama verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:21 Kaynak: AA
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