Kafasına Makine Parçası Gelen İşçi Ağır Yaralandı
2 saat önce
Kafasına makine parçası gelen işçi ağır yaralandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi, makineden koparak kafasına gelen parça nedeniyle ağır yaralandı.
Kafasına makine parçası gelen işçi ağır yaralandı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi, makineden koparak kafasına gelen parça nedeniyle ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Tahtaköprü
Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı D. isimli işçi un fabrikasında çalıştığı sırada bir anda makineden kopan bir parça kafasına isabet etti. Ağır yaralanan işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı geren diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan işçi, tedavi altına alındı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma
ekiplerinin olayla ilgili tahkikatının sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:08 Kaynak: İHA
Bel Ağrısını Dindirmek İçin 700 Yıl Önceki Tedaviyi Uyguladı, İşe Yaradığını Görünce Patentini Aldı
İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu
Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar
Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti