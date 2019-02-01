Son Dakika Haberleri: Kafasına Parça Gelen İşçi Ağır Yaralandı

Kafasına Parça Gelen İşçi Ağır Yaralandı

14 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi, makineden koparak kafasına gelen parça nedeniyle ağır yaralandı.

Kafasına Parça Gelen İşçi Ağır Yaralandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi, makineden koparak kafasına gelen parça nedeniyle ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı D. isimli işçi un fabrikasında çalıştığı sırada bir anda makineden kopan bir parça kafasına isabet etti. Ağır yaralanan işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı geren diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, tedavi altına alındı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatının sürdüğü öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa
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