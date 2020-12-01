Kafasına plastik şişe sıkışan köpeği DKMP ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kafasına plastik şişe sıkışan köpeği DKMP ekipleri kurtardı
01.12.2020 15:35
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kafasına plastik bir şişe sıkıştığı fark edilen köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kafasına plastik bir şişe sıkıştığı fark edilen köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Manisa Müdürlüğü Akhisar şefliğine bağlı ekipler arazi çalışması sırasında kafası plastik şişeye sıkışıp arazide başıboş bir şekilde dolaşan köpeği fark etti. Köpeğe yaklaşan ekipler dikkatli bir şekilde başı şişeye sıkışan köpeği düştüğü zor durumdan kurtardı. Başındaki şişeden kurtarılan köpek hızla koşarak uzaklaşırken DKMP ekipleri vatandaşları çöpleri doğaya bırakmamaları konusunda uyardı. - MANİSA
Son Dakika Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu