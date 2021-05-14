Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti - Son Dakika

Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti

14.05.2021 15:47

Antalya'nın Kepez yaşayan inşaat işçisi bir vatandaşın, kafasına geçirdiği market poşetinin içerisine piknik tüpünün gazını açarak intihar ettiği öğrenildi. Ev sahibinin yanına bayram için ziyarete gelen misafirlerin koku şüphesi üzerine vatandaşın cesedi ortaya çıktı.

Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde Mustafa Hoyraz, Ramazan Bayramı için yanına gelen komşularının koku şikayeti ile durumdan şüphelenerek kiracısının evde olup olmadığına baktı. Evin ve pencerelerin kapalı olması ve kapıyı kimsenin açmamasından şüphelenen Hoyraz, kiracı Şahin Gölcü'nün (34) Finike'de bulunan babasını aradı. Babası ise oğlunun 4 gün önce kendini telefondan engellediğini belirterek pencereyi açıp bakmasını istedi. Bunun üzerine evin penceresini tornavida ile kaldıran adam, kiracısının evde hareketsiz bir şekilde oturduğunu gördü.

BAŞINA POŞET GEÇİRİP GAZ ÇEKMİŞ

Durumun şüpheli görülmesi üzerine Hoyraz, 155 ve 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın önce kafasına market poşeti geçirdiği daha sonra ise piknik tüpünün hortumunu poşetin içerisine geçirerek gazı açıp intihar ettiği öğrenildi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti

"KOKU GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Ev sahibi Mustafa Hoyraz, "Bayram dolayısı ile misafirler geliyordu. Sürekli buradan koku geldiğini söylediler. Ağaçların arasına baktım koku oradan mı geliyor diye. Pencerenin birisi açıktı kafamı içeri katınca içeriden koku geldiğini gördüm. Kapısını penceresini hiç açmazdı. Ben de durumdan şüphe duyarak babasını aradım. Babası kapısına penceresine vurmamı istedi. Ses gelmeyince tornavida ile hem babası ile konuştum hem de pencereyi açtım. Cesedi orada gördüm. Hemen polisleri aradım" diyerek yaşanılanları anlattı.

Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti

İntihar, piknik, Market, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti - Son Dakika


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Son Dakika

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