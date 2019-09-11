Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evinde kafasına poşet geçirilip poşet boynuna lastikle bağlı halde ölü olarak bulundu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş Sözlemez (29), evlerinde kafasına poşet geçirilmiş ve poşetin ağız kısmı da boynuna bağlanmış halde bulundu. Olay polise ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Savaş Sözlemez'in öldüğünü tespit etti. Savaş Söylemez'in kafasındaki poşette kan izine rastlandı. Savaş Söylemez'in kafasına poşet geçirip boynuna da poşeti don lastiği ile bağlayarak havasız kalıp intihar mı ettiği yoksa başka bir şüpheli durum olup olmadığı araştırılıyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN