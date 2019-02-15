Son Dakika Haberleri: Kafasına "Rte" Kazıttı

Kafasına "Rte" Kazıttı

59 dakika önce

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi bir hayranı, kafasını "RTE" şeklinde kazıttı.

Kafasına
Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi bir hayranı, kafasını "RTE" şeklinde kazıttı.

Nilüfer'de ikamet eden Mehmet Çiftçi, cumhurbaşkanının Bursa mitingi öncesi Recep Tayyip Erdoğan'ın kısaltması olan "RTE" yazısını kafasına kazıttı. Kendisinin Erdoğan sevgisinden bahseden Çiftçi, "Bugün tıraş oldum. Cumhurbaşkanımız geliyor. Mitingde olacağım. Kendisini çok seviyoruz, en içten sevgiyle cumhurbaşkanımızı selamlıyorum" dedi.

Erdoğan'a çağrıda da bulunan hayranı, "Cumhurbaşkanım, çay içmek için sizleri bekliyorum. Sizinle yan yana bir fotoğraf çektirmek istiyoruz. Sizi bizim eve davet ediyorum" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Cumhurbaşkanı, Güncel
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