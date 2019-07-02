Kafasına sac düşen işçi yaralandı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinde çalışan bir kişinin kafasına çatıdan kopan sac parçası düştü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde iş yerinde çalışan bir kişinin kafasına çatıdan kopan sac parçası düştü.
Olay Organize Sanayi Bölgesi
'nde gerçekleşti. 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren özel bir orman ürünleri firmasında çalışan Hasan Ç. (43), iş yerinde çalıştığı esnada çatıdan kopan sac parçasının kafasına düşmesi neticesinde yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi yaralıyı Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA
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