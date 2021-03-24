Kafasına saplanan merdivenle ambulansa bindirildi - Son Dakika

Kafasına saplanan merdivenle ambulansa bindirildi

SAMSUN'da boya yaptığı sırada duvara dayadığı merdivenin devrilmesi sonucu düşen E.Ç.'nin kafasına merdivendeki çengel saplandı.

SAMSUN'da boya yaptığı sırada duvara dayadığı merdivenin devrilmesi sonucu düşen E.Ç.'nin kafasına merdivendeki çengel saplandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen E.Ç., yolda kafasına saplanan çengeli eliyle çıkardı. E.Ç.'nin tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor. Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., boya yaptığı sırada basamaklı merdiveni duvara dayayarak yere eğildi. Bu sırada merdiven, E.Ç.'nin üzerine devrildi. Merdivenin basamak kısmında bulunan çengel, talihsiz adamın kafasına saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Ç.'yi saplanan merdivenle birlikte ambulansa bindirdi. Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkan ambulansta E.Ç., kendi müdahalesiyle kafasındaki çengeli çıkardı. Pansuman yapılan ve hafif şekilde yaralanan E.Ç.'nin tedavisi hastanede sürüyor.

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