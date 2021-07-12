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Kafasına silah dayanmasına rağmen görevinin başını terk etmedi, bekçinin soğukkanlılığı takdir topladı - Son Dakika

Kafasına silah dayanmasına rağmen görevinin başını terk etmedi, bekçinin soğukkanlılığı takdir topladı

12.07.2021 14:06

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen bekçinin başına, kavga eden gruptan bir kişi silah dayadı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bekçi'nin kafasına silah dayanmasına rağmen sakinliğini koruması çevre sakinlerinin takdirini topladı.

İstanbul Kağıthane'de bir grup arasında çıkan kavgaya "gece kartalları" olarak adlandırılan bekçilerden müdahale geldi. Bu sırada saldırgan, elindeki silahı bekçinin başına dayadı. Başındaki silaha rağmen soğukkanlılığını bozmayarak görevine devam eden bekçi, takdir topladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan saldırgan daha sonra serbest bırakıldı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLDİLER

Geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde semt meydanında iki grubun silahlı kavga yaptığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, olay yerine sevk edildi.

Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti

BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DAYADI

Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler, kavgaya karışan tarafları ayırmak için müdahale etti. O esnada bir şahıs, kavgayı ayırmak için mücadele eden bekçilerden birinin başına silah dayadı. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaşan şahıs ardından koşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Olayın ardından çalışma başlatan Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, bekçinin kafasına silah dayayan şahsın Hakan K. olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, şahsı saklandığı yerde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa, "görevli memura mukavemet", "tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Bu suçlardan adliyeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.

Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti

AMCASININ EVİNDE SAKLANDI

Şahsın serbest kalmasının ardından araştırmalara devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ve görgü şahitlerine ulaştı. Gelişmelerin ardından savcılık talimatı üzerine serbest bırakılan Hakan K. saklandığı amcasının evinde Kağıthane polisi tarafından tekrardan gözaltına alındı. Ancak adliyeye götürülen şahıs, tutuklama talebiyle sevk edildiği adli makamlarca bu kez de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kafasına silah dayanmasına rağmen görevinin başını terk etmedi, bekçinin soğukkanlılığı takdir topladı

Kağıthane, Hisarcık, Bekçi, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafasına silah dayanmasına rağmen görevinin başını terk etmedi, bekçinin soğukkanlılığı takdir topladı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Tuncay Öter: Bu tür şeyler artık suç değil, aynı hareketi bekçi kardeşimiz yapsaydı görevden alınır mahkemeye çıkar ceza alırdı, bir garip Türk adaleti Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa YALÇIN: Emniyet ve Asayişten sorumlu bir memurun başına silah dayanıyor şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Sizce şahıs yav nede olsa bir şey olmuyor. Yakalayıp serbest bırakıyorlar diyerek cesarete kapılıp başka bir memura aynısını yapsa o memur arkadaşta adamı vursa veya direk memuru vursa suçlu kim. Hani caydırıcılık .... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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