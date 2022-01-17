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Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldı - Son Dakika

Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldı

17.01.2022 16:36

Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldıİSTANBUL Beşiktaş'ta yol kenarında duran simit tezgahı tanınmamak için kafasına poşet geçiren hırsız tarafından çalındı.

Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldı

İSTANBUL Beşiktaş'ta yol kenarında duran simit tezgahı tanınmamak için kafasına poşet geçiren hırsız tarafından çalındı. Simit tezgahının çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay 30 Aralık 2021 tarihinde Beşiktaş Çarşı'da meydana geldi. 10 yıldır simitçilik yapan Cavit Kılıç simitleri sattıktan sonra arabasını elektrik direğine bağladı. Ertesi gün ekmek teknesini yerinde göremeyen Kılıç, çevre dükkanlardaki esnafın güvenlik kameralarını inceledikten sonra simit arabasının kafasına poşet geçiren biri tarafından çalındığını gördü. Cavit Kılıç, olayın ardından polise başvurdu.

"Çok sağlam bir kamuflaj yöntemiyle çalmış"

Tezgahı çalınan ve mağdur olduğunu söyleyen Cavit Kılıç, "Zinciri söküp kırdıktan sonra sağı solu kesip en uygun şekilde çok rahat alıp gidiyor. Kameraların görmediği bir noktada da sırra kadem basıyor. Görüntülerde de görüldüğü gibi beyaz maske var, bere var. Çöp poşetiyle kendini çok iyi kamufle etmiş. Görülse bile tanınmaz. Çok sağlam bir kamuflaj yöntemiyle çalmış. Büyük ihtimalle bu işi bilen, yapan bir kişi. Gerçekten de çok mağdurum. Şuan ki araba emanet bir araba zaten. 2 gün işe çıkamadım. Yeni bir araba almaya kalksam 10 bin, 12 binden aşağı sıfır tezgah bulamam. Şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum. Şu an elimdeki emanet tezgahı da sahibi isterse vereceğim" dedi.

"İlk defa büyük tezgah çaldılar"

Ekmek teknesi çalındığı için üzüldüğünü belirten Kılıç," Tekrar alacak gücümde olmadığı için ne yapacağımı bilmiyorum. Ekmek teknesi gittiği zaman insan ne hissederse ben de onu hissediyorum. Açıkçası üzüldüm. Aslında çok ağır bir tezgah. Bir kaç defa küçük simit tezgahı çaldılar ama büyüğünü ilk defa çaldılar. Büyüğünü kimse bugüne kadar gözüne kestirmiyordu. Yürüyerek rampada götürülecek bir şey değil. Büyük ihtimalle kamyon, pikap tarzı araçlarla götürdüler" şeklinde konuştu.

"Bilmeden hırsıza yardım ettiler"

Tezgahı çalan kişinin hırsız olduğunu anlamayan kişilerin hırsıza yardım ettiğini belirten Kılıç," Gittiği yerler hep rampalı. Yukarda da 2 genç yardım ediyor araba ağır olduğu için. Bilmeden hırsıza yardım ettiler. İnşallah en yakın zamanda bulunur. Yenisini alacak gücüm de yok. Şuan elimdeki araç küçük o da emanet. Bu küçük tezgahla yağmur yağdığı zamanlar mağdur oluyorum" ifadelerini kullandı.

Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldı
Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldı
Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldı

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Beşiktaş, Tragger, Aralık, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini böyle çaldı - Son Dakika
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