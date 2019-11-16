Kafasına vurdu, lig tarihinin en büyük cezasını aldı!

Browns'ın Pittsburgh Steelers'ı 21-7 yendiği maç sırasında bir ikili mücadelenin kavgaya dönüşmesi sırasında Steelers oyun kurucusu Mason Rudolph'un kaskını çıkaran Garrett arbede devam ederken aynı kaskla rakibinin kafasına vurdu.



NFL Yönetimi Garrett'ı sezon sonuna kadar men ederken, ayrıca 2020 sezonu öncesi toplanarak cezanın gelecek sezon da devam edip etmeyeceğini konuşacak. Bu, NFL tarihinde bir oyuncuya tek bir olay için verilen en büyük ceza olarak kayıtlara geçti. Aynı maçta Rudolph'a yumruk atan Browns oyuncusu Larry Ogunjobi 1, arbedede yere düşen Garrett'ın kafasına tekme ve yumruk atan Steelers'lı Maurkice Pouncey'e 3 maç ceza verdi. Her üç oyuncu ayrıca ceza sürelerini kapsayan maaşlarını alamayacak. NFL olay nedeniyle iki kulübe de 250'şer bir dolar ceza verdi.



Myles Garrett bir açıklama yaparak yaptığının çok yanlış olduğunu belirterek Rudolph'tan özür diledi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,