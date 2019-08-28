Kafasında karpuz taşıdı
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DİYARBAKIR'da adı öğrenilemeyen bir kişi, yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki karpuzu kafasında taşıyarak, metrelerce yol yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:50 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da adı öğrenilemeyen bir kişi, yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki karpuzu kafasında taşıyarak, metrelerce yol yürüdü.
Ağustos ayında hasadı yapılan, büyüklüğü ve tadıyla ünlü Diyarbakır
karpuzu, tezgahtaki yerini aldı. Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan karpuzun ağırlığı 5 ila 50 kilogram arasında değişiyor. Sur
ilçesinde de bir vatandaş, satın aldığı yaklaşık 10 kiloluk karpuzu kafasında taşıyarak, evine götürdü. Gazi Caddesi'nde kafasında taşıdığı karpuzla metrelerce yol yürüyen kişiye çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar da kafasında karpuzla yürüyen kişiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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