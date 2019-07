Kafasında kitleyle doğan bebeklerinin ameliyat edilmesini istiyorlar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır ailesi, sezaryenle dünyaya gelen ve "cranium bifidum" rahatsızlığı bulunan 2 aylık bebeklerinin ameliyat edilmesini istiyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Hıdır ailesi, sezaryenle dünyaya gelen ve "cranium bifidum" rahatsızlığı bulunan 2 aylık bebeklerinin ameliyat edilmesini istiyor.

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen "Elif" isimli bebeğine "cranium bifidum" teşhisi konuldu.

Ameliyat olması gereken Elif bebeğin sağlık durumunun sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aileyi ziyaret ederek gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Anne Arzu Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıllık evli olduğunu, üçüncü çocukları Elif'i 2 ay önce kucaklarına aldıklarını belirtti.

Hamileliğinin dördüncü ayında teşhisin konulduğunu aktaran Hıdır, doktorların istedikleri takdirde bebeğin kürtajla alınabileceğini, bebeğin yaşama şansının olmadığını söylediğini kaydetti.

-"Bir anne olarak her an bebeğimi kaybetme korkusuyla yaşıyorum"

Hıdır, hamileliğini sonlandırmayı kabul etmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her ay kontrole gittiğimizde hamileliğin sonlandırılmasını teklif ettiler. Biz bunu kabul etmedik. Sonuçta benim 2 tane daha evladım var. ve o zaman zaten anne karnında bayağı gelişmişti. 4 aylık çocuk sonuçta. Doğumdan sonra da hastane bizimle hiç iletişime geçmedi, bilgi verilmedi. 2 aydır gece gündüz hiçbir şekilde uyku yok. Çok kötü. Bir anne olarak her an bebeğimi kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Çaresizsin, elinden bir şey gelmiyor. Bazen odasına gidip, bebeğimizin yüzüne bakamadığımız oluyordu. Ama çok şükür şu an bir umudumuz var."

"Bebeğim şu an duyuyor, görüyor"

Sosyal medyada Elif bebeğin durumunun gündem olmasının ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden insanların destek için kendilerine ulaştığını bildiren Hıdır, "Ameliyat için destek bekliyoruz. Bu kadar ilgiyi, desteği beklemiyorduk. Maddi olarak bir beklentimiz yok. Bizim önceliğimiz bebeğimiz. Onun sağlığına kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Hıdır, Elif'in kafasındaki parçanın büyüdüğüne işaret ederek, "Ağır yatalak olacağı söylendi, engelli olacağı söylendi. Bebeğim şu an duyuyor, görüyor. Hareketli bir bebek. Her şeyi normal, beslenmesi normal, tuvaleti normal. Bütün refleksleri normal." ifadesini kullandı.

Baba Ali Akın Hıdır ise bugün İl Sağlık Müdürlüğünden yetkililerin ziyarete geldiğini belirterek, "Bu işe el attılar. Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Bebeğimizin yalnız olmadığını bize gösterdiler. Bebeğimizle daha yakından ilgilenmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler. Bu kadar destek beklemiyordum. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Duyarlı insanlar hakikaten varmış. Bunların sıcaklığı bize çok büyük bir ışık oldu." ifadelerini kullandı.

Akın, yaptıkları araştırmada daha önce bu şekilde doğan bebekler olduğunu ve ameliyatla sağlığına kavuşanların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar

İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor

Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti