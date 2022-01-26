Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı - Son Dakika

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta saat 05.30 sıralarında meydana gelen olaydaedinilen bilgiye göre sabaha karşı iki kadın birlikte yolda yürümeye başladı. Bir süre sonra kadınların arkasından yaklaşan iki şahıstan biri, kadınlardan birinin kafasına şişeyle vurdu.

KAFASINA ŞİŞEYLE VURDUĞU KADININ PEŞİNİ BIRAKMADI

Şahsın elinden çıkan şişe cadde üzerindeki bir işyerinin camına çarparak hasar verdi. Kadının peşini bırakmayan şahıs, arkasından yaklaşıp tekme ve yumruklarla saldırdıktan sonra çelme taktı. Ardından kadınlar birlikte yürüyerek sokaktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

KADINA ŞİDDET OLAYINI KIRIK CAM DETAYI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından sabah saatlerinde işyerine gelen Süleyman Kutluk, camda kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine kameraları inceleyen işyeri sahibi, yaşanan kavga sonucunda işyerinin camının hasar aldığını gördü. Görüntüleri alan Kutluk, emniyete giderek şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi, "Kamerada izlediğim kadarıyla birbirini dövmüşler. 2 bey ve 2 bayan birbirine saldırmış, şişe falan fırlatmışlar. Biz de karakola gittik tutanak verdik. Zaten görüntüler emniyette de var" dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.