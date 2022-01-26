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Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı - Son Dakika

Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı

26.01.2022 16:01

Beyoğlu'nda bir şahıs, sabaha karşı yolda yürüyen iki kadından birisinin kafasına şişeyle vurdu. Bununla da yetinmeyen saldırgan, kadınların peşini bırakmadı. Saldırganın şiddeti tekme ve yumruklarla devam ederken, o anlar kameraya yansıdı. Korkunç şiddet olayı ise saldırı sırasında camı hasar gören iş yeri sahibinin kamera görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta saat 05.30 sıralarında meydana gelen olaydaedinilen bilgiye göre sabaha karşı iki kadın birlikte yolda yürümeye başladı. Bir süre sonra kadınların arkasından yaklaşan iki şahıstan biri, kadınlardan birinin kafasına şişeyle vurdu.

Beyoğlu'nda kadına saldırı anları: Şişeyle kafasına vurdu, çelme taktı ve yumrukla saldırdı

KAFASINA ŞİŞEYLE VURDUĞU KADININ PEŞİNİ BIRAKMADI

Şahsın elinden çıkan şişe cadde üzerindeki bir işyerinin camına çarparak hasar verdi. Kadının peşini bırakmayan şahıs, arkasından yaklaşıp tekme ve yumruklarla saldırdıktan sonra çelme taktı. Ardından kadınlar birlikte yürüyerek sokaktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda kadına saldırı anları: Şişeyle kafasına vurdu, çelme taktı ve yumrukla saldırdı

KADINA ŞİDDET OLAYINI KIRIK CAM DETAYI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından sabah saatlerinde işyerine gelen Süleyman Kutluk, camda kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine kameraları inceleyen işyeri sahibi, yaşanan kavga sonucunda işyerinin camının hasar aldığını gördü. Görüntüleri alan Kutluk, emniyete giderek şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi, "Kamerada izlediğim kadarıyla birbirini dövmüşler. 2 bey ve 2 bayan birbirine saldırmış, şişe falan fırlatmışlar. Biz de karakola gittik tutanak verdik. Zaten görüntüler emniyette de var" dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kafasında şişe kırdığı kadını yere yatırıp defalarca kez tekmeledi! Beyoğlu'nda şiddet anbean kamerada
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Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı - Son Dakika
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