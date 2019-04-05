Son Dakika Haberleri: Kafasında Yumurta Kırılan Avustralyalı Senatöre Kınama Cezası

Kafasında Yumurta Kırılan Avustralyalı Senatöre Kınama Cezası

1 saat önce

Yeni Zelanda'daki cami saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamasıyla tepki çeken senatör Fraser Anning'e resmi kınama cezası verildi.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamasıyla tepki çeken senatör Fraser Anning'e resmi kınama cezası verildi. …

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:25 Kaynak: Youtube

Yeni Zelanda, Genel
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