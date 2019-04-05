Son Dakika Haberleri: Kafasında Yumurta Kırılan Avustralyalı Senatöre Kınama Cezası

Kafasında Yumurta Kırılan Avustralyalı Senatöre Kınama Cezası

30 dakika önce

Yeni Zelanda’daki cami saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamasıyla tepki çeken senatör Fraser Anning’e resmi kınama cezası verildi.

Kafasında Yumurta Kırılan Avustralyalı Senatöre Kınama Cezası, System.String[]
Yeni Zelanda’daki cami saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamasıyla tepki çeken senatör Fraser Anning’e resmi kınama cezası verildi.

Avustralya Federal Senatosu'nda yapılan oturumda iktidar ve muhalefet partili senatörlerin neredeyse tamamının destek verdiği kınama cezasının doğrudan yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Senatoda yaptığı konuşmada kurbanları hedef almadığını iddia eden ve özür dilemeyi reddeden Anning, mağdurları hedef aldığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Anning, 15 Mart'ta 50 kişinin öldüğü cami katliamının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." demişti.

Senatörün kafasında yumurta kırdı

17 yaşındaki Avustralyalı Will Connolly'nin Anning'in açıklamasına tepki için senatörün kafasında kameraların önünde yumurta kırması sosyal medyada viral olmuştu.

Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerindeki silahlı saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:45 

Avustralya, Yeni Zelanda, Dünya
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