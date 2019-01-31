Kafasındaki Kask Sayesinde Hayatta Kaldı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araçla çarpışan motosikletli ölümden döndü.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde ticari araçla çarpışan motosikletli ölümden döndü.
Kaza Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Y.'nin kullandığı 07 LRJ 35 plakalı motosiklet, Fatih
G.'nin kullandığı seyir halindeki 07 LMK 36 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını aracın ön camına çarpan motosiklet sürücüsü Mert Y. başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler
Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu
İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Tacizcinin Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı