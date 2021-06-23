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Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor - Son Dakika

Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor

23.06.2021 21:09

Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor 24 metre yükseklikteki binayı mural uygulaması (duvar resmi) için boyayan 33 yaşındaki kadını görenler şaşırıyor Vinç yardımıyla çıktığı binanın dış cephesini boyayan görsel sanatçı, Antalya'nın manzarası...

Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor

24 metre yükseklikteki binayı mural uygulaması (duvar resmi) için boyayan 33 yaşındaki kadını görenler şaşırıyor

Vinç yardımıyla çıktığı binanın dış cephesini boyayan görsel sanatçı, Antalya'nın manzarası eşliğinde çalışmasını gerçekleştiriyor

Görsel sanatçı Gamze Yalçın: "Bu yüksekliğe çıkınca ilk başta heyecanlandım"

Vatandaşlardan İhsan Yaman: "Helal olsun"

ANTALYA - Antalya'da kent merkezinde ticaretin canlandırılması amacıyla hayata geçirilen mural (duvar resmi) uygulamalarında, 24 metre yüksekliğindeki binayı vinç yardımıyla boyayan 33 yaşındaki görsel sanatçı Gamze Yalçın'ı görenler, kafasını ikinci kez yukarıya kaldırmak zorunda kalıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kent merkezinde ticaretin canlandırılması amacıyla hayata geçirilen mural uygulamaları (duvar resmi) başladı. Projeye ilk olarak Antalya Kültür Sanat Merkezi binasının duvarında gerçekleştirilmeye başlanıldı. Kentin farklı noktalarında bulunan 5 binanın dış cephesinin kullanılacağı projede kent estetiği ve turizmin canlandırılmasına katkı hedefleniyor.

Görenler ikinci kez kafasını yukarıya kaldırıyor

Proje kapsamında yurt dışından davet edilen33 yaşındaki görsel sanatçı Gamze Yalçın'ın ise Antalya Kültür Sanat Merkezi dış cephesindeki boyama çalışmasıyla dikkat çekiyor. 24 metrelik binanın 22'nci metresine vinç yardımıyla çıkan Yalçın, güvenlik tedbirlerine uyarak duvar resmi çizimini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşan Yalçın'ı görenler ise ikinci kez kafasını yukarıya kaldırıyor.

"Helal olsun"

Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, genç kadını takdir ediyor. Vatandaşlardan İhsan Yaman, "Güzel yapıyor. Helal olsun, tebrik ederiz. Her insan oraya çıkıp bunu yapamaz. " dedi.

"Heyecanlandım"

Son 2 yıldır Almanya'nın Berlin'de yaşadığını söyleyen Görsel Sanatçı Gamze Yalçın (33), Antalya'ya proje için davet edildiğini ve ilk kez 24 metre uzunluğunda bir duvar boyadığın belirtti. Yükseklikte ilk başta heyecanlandığını dile getirerek, "Binanın yüksekliği 24 metre, ben 22 metrede çalıştım. Daha önce vinçte belirli duvarlarda çalıştığım için biraz deneyimliyim ama bu yükseklikte ilk başta heyecanlandım. Deniz ve Antalya'nın manzarasını görünce o biraz rahatlattı" ifadelerini kullandı.

Kendisini görenlerin şaşırdığını söyleyen Yalçın, çalışması esnasında Antalya'nın güneşi ve denizinden ilham alarak tasarım yaptığını aktardı.

Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor
Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor
Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor
Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor

İhsan Yaman, Antalya, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor - Son Dakika


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