Kafasını koli bandıyla sarıp poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla kesti - Son Dakika

Kafasını koli bandıyla sarıp poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla kesti

Kafasını koli bandıyla sarıp poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla kestiAntalya'da bunalıma giren Özgü F. (38), başını koli bandıyla sarıp poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla keserek yaşamına son verdi.

Kafasını koli bandıyla sarıp poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla kesti Antalya 'da bunalıma giren Özgü F. (38), başını koli bandıyla sarıp poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla keserek yaşamına son verdi. Olay dün saat 17.00 sıralarında Olay dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 205 Sokakta bulunan 7 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Özgü F.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile daireye giren polis, Özgü F.'i kan içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde F.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgü F.'in ölmeden önce başını koli bandıyla sardığı, ardından poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla keserek, yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Cesedin yanında, 'Kendi tercihimdir, kimse sorumlu değildir. Kardeşimin üzerine defnedin beni bye' yazılı not olduğu görüldü. Özgü F.'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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