Kafasını kraker ambalajına sokan kirpi kurtarıldı - Son Dakika

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Kafasını kraker ambalajına sokan kirpi kurtarıldı
6 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde kafasını kraker ambalajına sıkıştıran kirpi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde kafasını kraker ambalajına sıkıştıran kirpi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
İlçe merkezinden otomobiliyle evine giden bir kişi, kara yolunun ortasında başını kraker ambalajına sokarak sıkıştıran bir kirpi gördü.
Kirpinin sağa sola giderek kafasındaki ambalajı çıkarmak için uğraştığını fark eden sürücü, yol ortasında kontrolsüz hareket eden kirpinin başındaki ambalajı çıkarttı.
Başındaki ambalajdan kurtarılan kirpi daha sonra doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:25 Kaynak: AA
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