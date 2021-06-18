Kafasını kutuya sıkıştıran kedi için seferber oldular - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserve kutusuna sıkışan kafasını çıkarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde konserve kutusunda kedinin kafasının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine haber verdi. Kediyi bulan vatandaşlar itfaiye ekibini beklerken kediyi güvenli bir yere aldı. İtfaiye ekiplerinin kedinin yanına gelmesiyle konserve kutusunu hassasiyetle kestikten sonra kedi kurtarıldı. Kendinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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