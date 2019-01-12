Kafasını Lazımlığa Sıkıştıran Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
1 saat önce
Kafasını lazımlığa sıkıştıran çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıAKSARAY - Aksaray'da başına oturaklı lazımlık sıkışan 15 aylık çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Kafasını lazımlığa sıkıştıran çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
AKSARAY - Aksaray
'da başına oturaklı lazımlık sıkışan 15 aylık çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Olay, Küçük Bölcek
Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi Can Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 aylık Yiğit Ali Salur
evde oyun oynarken oturaklı lazımlığı başına geçirdi. Daha sonra lazımlığın çıkmaması üzerine ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, kesici marifeti ile çocuğun başına giren lazımlığı keserek çıkarttı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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