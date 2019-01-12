Son Dakika Haberleri: Kafasını Lazımlığa Sıkıştıran Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kafasını Lazımlığa Sıkıştıran Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

1 saat önce

Kafasını lazımlığa sıkıştıran çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıAKSARAY - Aksaray'da başına oturaklı lazımlık sıkışan 15 aylık çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Kafasını lazımlığa sıkıştıran çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

AKSARAY - Aksaray'da başına oturaklı lazımlık sıkışan 15 aylık çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi Can Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 aylık Yiğit Ali Salur evde oyun oynarken oturaklı lazımlığı başına geçirdi. Daha sonra lazımlığın çıkmaması üzerine ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kesici marifeti ile çocuğun başına giren lazımlığı keserek çıkarttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Bölcek, Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa
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