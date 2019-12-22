Kafasını merdivene sıkıştıran ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kafasını merdivene sıkıştıran inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde kafasını merdivene sıkıştıran ve panikle sağa sola koşturan ineği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kafasına sıkışan merdivenden uzunca bir süre kurtarılamayan ve çaresiz kalan ineğin yardımına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Karasu İtfaiye ekipleri koştu. Panikle koşturan inek, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda yakalandı. Ekiplerce yapılan çalışma sonrasında kafasındaki merdivenden kurtulan inek tekrar özgürlüğüne kavuştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA