Kafasını öyle bir yere sıkıştırdı ki, yardımına itfaiye ekipleri koştu - Son Dakika
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Kafasını öyle bir yere sıkıştırdı ki, yardımına itfaiye ekipleri koştu

03.10.2022 14:29
Kafasını öyle bir yere sıkıştırdı ki, yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kocaeli'de kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'de kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.

Olay, Gölcük ilçesinde bulunan Değirmendere Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğin kafasını demir boruya sıkıştırdığını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Gölcük İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir boruyu hayvana zarar vermeden kesti. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafasını öyle bir yere sıkıştırdı ki, yardımına itfaiye ekipleri koştu - Son Dakika

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