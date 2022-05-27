Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı - Son Dakika
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Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı

27.05.2022 19:38
Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası bulması üzerine bölgede ekipler tarafından başlatılan çalışmada insan kıyafetlerine rastlanıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası bulması üzerine bölgede ekipler tarafından başlatılan çalışmada insan kıyafetlerine rastlanıldı.

Kürtün'ün Üçtaş köyü İmat Kıranı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemikler buldu. Köylüler jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürürken, bölgede insan kıyafetlerine rastlanıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GÜMÜŞHANE

Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı
Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı
Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı
Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı - Son Dakika


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