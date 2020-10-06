Kafatası cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kafatası cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bodrum'da sokak köpeklerinin bulduğu kafatasının 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kafatası cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bodrum'da sokak köpeklerinin bulduğu kafatasının 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edilen şüphelilerin, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Bodrum Adliyesinde önce savcılık tarafından ifadeleri alınacak şüphelilerin, dosya savcısının aldığı ifadelere göre serbest veya tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Olay

Bodrum İçmeler bölgesinde bir tersanede boya ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, 24 Aralık tarihinden sonra kayıplara karıştı. 16 Temmuz'da bir sokak köpeği gece saatlerinde bir işyerinin önüne kafatası getirdi. Olaydan birkaç gün sonra aynı bölgede kaval kemiği de bulundu. İnsana ait olduğu belirlenen kafatası için Emniyet güçleri harekete geçti. Bulunan insan kafatası, kemik ve kaval kemikleri için DNA testi yapıldı. Test sonucunda bulunan kemiklerin ve kafatasının tersanede gemi boya ustası olarak çalışan ve kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı.

Cinayet şüphesi üzerinde duran Emniyet güçleri başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Ali Koran'ın yakın 4 arkadaşı gözaltına alındı. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafatası cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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