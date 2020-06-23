Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (2) - Son Dakika

ECRİN'İN AMCASI: KİM SEBEP OLDUYSA CEZASINI ÇEKSİN

Yeğeninin ölümüyle ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı haberini alan Ecrin Kurnaz'ın amcası İbrahim Kurnaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Bu zamana kadar yeğenin hep sağ çıkacağını umut ettiğini söyleyen Kurnaz, "Üzücü bir haberle karşılaştık. 1,5 yaşında bir çocuk, kim sebep olduysa, ölümünde kimin parmağı varsa kesinlikle cezasını çekmesini istiyorum. O küçücük bir çocuktu, yaşamaya hakkı vardı. Adalet kesinlikle yerini bulacak, bunu da biliyorum. Suçlu kimse cezasını çeksin. Olaylarla ilgili pek bilgimiz yok. Gözaltı haberini duyunca jandarmaya geldim ama henüz bilgi alamadım" dedi.

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,