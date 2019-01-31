Kafaya Takmamak İçin Pratik Öneriler
1 saat önce
Kafaya Takmama Sanatı videomdan sonra kafaya takmama konusundaki ikinci videom. İlkini izlemek için: https: //goo.gl/6q1BcnAbone Olmak İçin: https: //goo.gl/sZvYO7Altyazı Eklemek için: https: //goo.gl/TFMtzj.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:44 Kaynak: Youtube
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