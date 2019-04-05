Son Dakika Haberleri: Kafayla Top Sektirerek Trolledim ! (Ödül 5000 Tl)

Kafayla Top Sektirerek Trolledim ! (Ödül 5000 Tl)

32 dakika önce

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Top sektirme videolarını çok sevdiniz, ben de bu sefer kafamla top sektirerek trolledim! Yarışmadan geldiğimi söyleyerek 5000 TL para dağıtıyorum dedim, benden daha çok sektirirseniz bu para sizin dedim ama sektiremezseniz 5000 TL parayı siz bana vereceksiniz dedim, daha sonra fazla sektirdiğimi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:45 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'da Kazanacağı Ücret Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı "Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti Kıvanç Tatlıtuğ, 800 bin TL'lik Ferrari'si İle Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafayla Top Sektirerek Trolledim ! (Ödül 5000 Tl)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]