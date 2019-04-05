Kafayla Top Sektirerek Trolledim ! (Ödül 5000 Tl)

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Top sektirme videolarını çok sevdiniz, ben de bu sefer kafamla top sektirerek trolledim! Yarışmadan geldiğimi söyleyerek 5000 TL para dağıtıyorum dedim, benden daha çok sektirirseniz bu para sizin dedim ama sektiremezseniz 5000 TL parayı siz bana vereceksiniz dedim, daha sonra fazla sektirdiğimi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! )

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